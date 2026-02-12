Die schönste Liebeserklärung der Kunstgeschichte

Aber auch andere Kunsttempel stellen sich am Samstag in den Dienst der Liebe. Die Albertina etwa lädt mit „Farben der Liebe“ zu einer Spezialführung zu den Themen Begehren, Verbundenheit und emotionale Beziehungen. Gleich nebenan in der Heidi Horten Collection lassen sich „Love Lines“ erkunden, inspiriert von Chiharu Shiotas Installation „Letters of Thanks“ können einander Turteltauben sogar Liebesbriefe schreiben.