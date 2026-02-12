Die schönste Liebeserklärung der Kunstgeschichte

Vom Kuss vor dem Kuss bis zum literarischen Liebesbrief: Wiens Museen bieten Spezialführungen und besondere Aktionen zum Valentinstag am Samstag – ein Überblick.
Sich vor Gustav Klimts prunkvollem Gemälde „Der Kuss“ im Belvedere fotografieren zu lassen, ist für viele Paare ein Muss. Am Valentinstag können sich Liebende kostenlos und professionell vor dem güldenen Werk ablichten lassen. Das Museum bewirbt die abendliche Aktion als „schönste Liebeserklärung der Kunstgeschichte“. Mit Wartezeiten ist zu rechnen!
Aber auch andere Kunsttempel stellen sich am Samstag in den Dienst der Liebe. Die Albertina etwa lädt mit „Farben der Liebe“ zu einer Spezialführung zu den Themen Begehren, Verbundenheit und emotionale Beziehungen. Gleich nebenan in der Heidi Horten Collection lassen sich „Love Lines“ erkunden, inspiriert von Chiharu Shiotas Installation „Letters of Thanks“ können einander Turteltauben sogar Liebesbriefe schreiben.
Um edle Worte der Liebe geht es auch im Literaturmuseum. Bei „Erklär mir, Liebe“ werden literarische Liebesgeschichten erzählt – u. a. mit Briefen von Ingeborg Bachmann und Paul Celan oder Friederike Mayröcker und Ernst Jandl.
Zum Valentinstagsspecial „Liebe geht durch den Magen“ lädt das Weltmuseum. Ein Rundgang spürt Objekte auf, die weltweit von Liebesbeziehungen erzählen – hier dreht sich alles um die Suche nach Liebe, Heiratsanträge oder Treue-Symbole. Auch im Jüdischen Museum wartet auf Paare ein spezielles Programm: In Führungen werden Hochzeitsreisen, Eheringe und berühmte Beziehungen der jüdischen Vergangenheit mit Objekten aus der Sammlung erzählt.
