Türkei: Erdogan sagt Wucher-Händlern den Kampf an

Erdogan will mit günstigen Krediten Produktion anschieben

Trotz der starken Teuerung setzt er auf Zinssenkungen durch die Notenbank. „Solange Euer Bruder in dieser Position ist, werden die Zinsen mit jedem Tag, jeder Woche, jeden Monat fallen“, sagte Erdogan erst vor wenigen Wochen. Er will mit günstigen Krediten die Produktion und die Exporte anschieben, was wiederum für mehr Beschäftigung sorgen soll.