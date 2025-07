Anschlagsdrohung auf Facebook: 25-Jähriger gefasst

Am Grazer Jakominiplatz wimmelt es tagsüber nur so vor Menschen. Ausgerechnet auf diesen Ort hatte es ein 25-Jähriger in einer Anschlagsdrohung auf Social Media abgesehen. In Facebook-Gruppen hatte er im Laufe des Montags dutzende Postings mit Drohungen zu Anschlägen und weiteren Straftaten gemacht.