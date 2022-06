Lebensmittelpreise in der Türkei fast verdoppelt

Finanzminister sieht positiven Trend

Im Transportsektor setzte es mit einem Plus von 108 Prozent den stärksten Anstieg, aber auch Lebensmittel kosteten mit einem Plus von 92 Prozent nahezu doppelt so viel wie im Mai 2021. Finanzminister Nureddin Nebati sieht dennoch einen positiven Trend, schließlich seien die Preise im Vergleich zum Vormonat nicht mehr so stark gestiegen.