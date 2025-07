Immer mehr Nichtschwimmer: Heuer schon 18 Badetote

Auch international ist Ertrinken ein ernstes Problem: Laut WHO kommen jedes Jahr weltweit rund 236.000 Menschen ums Leben – darunter viele Kinder und Jugendliche. In den vergangenen zehn Jahren starben laut Österreichischer Wasserrettung mehr als 2,5 Millionen Menschen weltweit im Wasser. Der Welttag der Ertrinkungsprävention am Freitag (25. Juli) soll erneut an die oft unterschätzte Gefahr im Wasser erinnern.