Türkei erhöht Mindestlohn um knapp ein Drittel

In der Türkei ist angesichts der massiven Inflation jetzt der monatliche Mindestlohn um rund 30 Prozent angehoben worden. Er steige auf 5500 Türkische Lira netto (rund 316 Euro) monatlich, sagt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul. Es ist die zweite Anhebung in einem Jahr. Normalerweise wird der Mindestlohn nur einmal im Jahr angepasst.