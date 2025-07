BAWAG schrieb im Halbjahr ein Fünftel mehr Gewinn

Ihre Ziele für 2025 sowie die Mittelfristprognose bis 2027 bestätigt die Bank. Im März kündigte die BAWAG an, für das laufende Jahr einen Nettogewinn von über 800 Mio. Euro und eine Eigenkapitalrentabilität von über 20 Prozent anzupeilen. Im ersten Halbjahr 2025 lag die RoTCE (Return on Tangible Common Equity) bei 26,7 Prozent. In den Jahren 2025 bis 2027 soll insgesamt ein Nettogewinn von 2,7 Mrd. Euro erwirtschaftet werden. 2027 soll zudem die Milliardengrenze überschritten werden. Die Kostenquote soll bis 2027 unter 33 Prozent rutschen.