Putin: Türkei ist „sicherster Lieferweg“ für Gas

Putin traf seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan im kasachischen Astana. Dort beschlossen sie, die wirtschaftliche Zusammenarbeit ihrer Länder weiter auszubauen. So könne etwa ein neuer Gas-Hub in der Türkei errichtet werden, um Erdgas in weitere Länder zu transportieren, sagte Putin. Die Türkei sei „aktuell der sicherste Lieferweg“. Als Beispiel führte er die Pipeline Turkstream an, die durch das Schwarze Meer und die Türkei nach Südosteuropa führt.