USA verbietet Transfrauen die Olympia-Teilnahme

Das Wort Transmenschen oder Transfrauen kommt auf den 27 Seiten zwar nicht vor, die Formulierung ist aber so eindeutig, dass US-Medien das Verbot auch als solches bezeichnen. An die nationalen Dachverbände verschickte das USOPC den Berichten zufolge zudem einen Brief, in dem es heißt, man habe „eine Verpflichtung“, der Vorgabe von US-Präsident Donald Trump zu gehorchen.