Börsengang soll „Los Angeles Times“ retten

Er wolle das Blatt demokratisieren und der Öffentlichkeit eine Beteiligung ermöglichen, sagte der Milliardär am Montag in einem TV-Interview. Als Vorbild solle die Eigentümerstruktur des Football-Teams Green Bay Packers dienen. Bei dem in den USA bekannten Modell gehört der Club einer Vielzahl von Anteilseignern und ist nicht im Besitz einer Einzelperson oder Firma.