Mit Tempo 100 durch 30er-Zone: Raser erwischt

Gleich mehrere Raser sind der Polizei am Wochenende in Wien ins Netz gegangen. Am Samstag gegen 3.30 Uhr lieferten sich zwei junge Lenker stadtauswärts offenbar ein Wettrennen auf der Donauuferautobahn (A22). Sie wurden jeweils mit 137 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Am Sonntagabend wurden dann zwei Lenker in Wien-Penzing in einer 30er-Zone mit 104 km/h bzw. 97 km/h geblitzt.