Sportler, Promis und „Krone“ schenken Glühwein aus

„Wollen Mut und Haltung zeigen und anderen helfen“

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Punkt. Nicht nur, aber gerade in Zeiten wie diesen will das gesamte Team der ,Tiroler Krone’ Haltung zeigen und anderen Tirolerinnen und Tirolern helfen. Genau so, wie es unzählige Menschen in diesem Land auch ständig und unermüdlich tun“, bringt es Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, auf den Punkt.