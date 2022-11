„Lake Effect“ stürzt US-Bundesstaat in Schneechaos

Mehrere Tote, Sperren, Flugausfälle, starker Sturm und Schnee, der sich mehr als 1,60 Meter hoch türmt: Es herrscht Chaos in Teilen des US-Bundesstaates New York, sogar der Notstand wurde ausgerufen. Heftige Schneefälle halten derzeit die Regionen in Atem, besonders betroffen ist etwa Hamburg in der Nähe von Buffalo. Auslöser für den massiven Niederschlag: der sogenannte Lake Effect.