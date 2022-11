Diesem Feind sagte das Bundesheer nun den Kampf an

Die Feuersbrunst am Truppenübungsplatz Allentsteig vernichtete im März mehr als 400 Hektar Wald - das soll künftig nicht mehr passieren. Denn seither arbeitet das Bundesheer im Natura-2000-Gebiet an Maßnahmen zur Brandeindämmung und rüstete auf. Das ist aber alles andere als einfach: In den nicht geräumten Zonen herrscht Explosionsgefahr und die Aufforstung dort kann Leben kosten.