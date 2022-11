Sprengstoffreste an Nord-Stream-Leitungen gefunden

„Dunkle Schiffe“ vor Detonationen in der Nähe

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das US-Unternehmen SpaceKnow kurz vor den mutmaßlichen Sabotageakten offenbar zwei „Dunkle Schiffe“ in der Nähe der beiden Gaspipelines in der Ostsee entdeckt hatte, deren automatisches Identifizierungssystem AIS abgeschaltet war. Dass die Schiffe, die laut Angaben von SpaceKnow etwa 130 bzw. 95 Meter lang waren, offensichtlich ihre Routen bzw. ihre jeweiligen Standorte verschleiern wollten, sei verdächtig, erklärte der Geschäftsführer der Firma, Jerry Javornicky, gegenüber der Computerzeitschrift „Wired“. Man habe die Daten daher auch an die NATO übermittelt.