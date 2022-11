Satellitendaten zeigen „dunkle Schiffe“ nahe Lecks

Wie die US-Computerzeitschrift „Wired“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, hat ein US-Unternehmen namens SpaceKnow kurz vor den mutmaßlichen Sabotageakten offenbar zwei „Dunkle Schiffe“ in der Nähe der beiden Gaspipelines in der Ostsee entdeckt, deren automatisches Identifizierungssystem AIS abgeschaltet war.