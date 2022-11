Wenig Überraschung bei erstem Brunner-Budget

Zusätzlich zum Budgetbeschluss wurden am Donnerstag bis in den Abend verschiedene Anträge der Parteien behandelt. Abgelehnt wurde etwa einer der FPÖ zum Zuwanderungsstopp. Eine Mehrheit fand hingegen der SPÖ-Antrag an die Regierung, sich vollumfassend zu der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) zu bekennen. Vorausgegangen war eine von ÖVP-Klubchef August Wöginger losgetretene Debatte, der sich für eine Überarbeitung des Vertrags ausgesprochen hatte.