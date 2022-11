Kritik an Heeresbudget: „Kerze statt Leuchtrakete“

Schlagabtausch zu Klimaaktivisten

Auch beim Bereich Umwelt und Verkehr, in dem knapp 3,7 Milliarden Euro veranschlagt sind, gab es einen Schlagabtausch zwischen den Koalitionsfraktionen und der Opposition. Anlass waren Äußerungen und Zwischenrufe aus den Reihen der FPÖ, die Klimaaktivisten in die Nähe des Terrorismus gerückt hatten. „Das gehört zum Schäbigsten, was in diesem Haus jemals passiert ist“, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), der für Klimaministerin Leonore Gewessler eingesprungen war, die an der Klimakonferenz in Scharm el-Scheich teilnimmt. Auch er finde es falsch, dass Kunstwerke attackiert würden. Man müsse aber zwischen Motiv und Wahl der Mittel unterscheiden. Terrorismus sei dies jedenfalls nicht, denn der setze auf schwerste Gewalt gegen Menschen und nehme Tod und Verletzung in Kauf. Der FPÖ attestierte er „billige, rechtsextreme Argumentation“.