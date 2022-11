Nationalrat streitet über Budget für Sozialbereich

Am Mittwoch ist die hitzige Budgetdebatte im Nationalrat fortgesetzt worden. Diesmal ging es um den Bereich Soziales, für den gemeinsam mit dem Konsumentenschutz ein Plus von 18,2 Prozent vorgesehen ist (abzüglich der Pensionen). Für die SPÖ ist das aber nicht ausreichend, die FPÖ will Kosten durch „ungezügelte Zuwanderung“ reduzieren.