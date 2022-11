Unis: Polaschek verspricht weitere 150 Millionen €

Die in Finanznöte geratenen Universitäten erhalten für 2023 nochmals 150 Millionen Euro mehr vom Bund, und zwar aus Rücklagen des Wissenschaftsministeriums. Das hat Minister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag angekündigt. Insgesamt sollen damit im kommenden Jahr 400 Millionen Euro an Teuerungsausgleich zur Verfügung stehen. Beschlossen werden soll dies mittels Abänderungsantrag zum Bundesbudget, das diese Woche im Nationalrat behandelt wird.