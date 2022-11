Was heuer unterm dem Baum liegt

Die letzten beiden Jahre waren keine einfachen für den Handel. Und heuer grätscht die Inflation hinein. Doch die Wiener wollen trotzdem nicht auf Weihnachten verzichten. Der Trend bei Geschenken geht heuer in Richtung Nachhaltigkeit und Regionalität. So geht der Online-Handel sogar ein Stück weit zurück, während Christkindlmärkte zum beliebten Einkaufsziel werden. Die Lager der Händler sind zwar gut gefüllt, einige Wiener wollen aber nichts dem Zufall überlassen und kaufen ihre Geschenke heuer schon früher, damit auch an Heiligabend auch ja alle Geschenke unter dem Baum liegen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.