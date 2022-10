Bundesheer vor Geldsegen - mit einem kleinen Makel

Doch einen kleinen Makel hat die Kalkulation: In dem angepeilten BIP-Anteil müssen die Pensionen eingerechnet werden. Sie werden zwar nicht direkt vom Verteidigungs-, sondern vom Sozialministerium bezahlt. Doch in der international üblichen BIP-Angabe werden sie eingerechnet und reduzieren den Betrag um 0,15 Prozentpunkte. Nominell werden dem Heer zunächst also statt 1 Prozent nur 0,85 Prozent zur Verfügung stehen, 2028 statt 1,5 Prozent de facto „nur“ 1,35 Prozent. Ein Anteil, den es seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr in Österreich gegeben hat.