SPÖ: Regierung wirft Geld „planlos raus“

Dieses sieht für das kommende Jahr unter anderem 50,8 Milliarden Euro für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie vor. Auf Platz zwei folgen Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt mit 23,3 Milliarden Euro, der letzte Stockerlplatz geht an Bildung, Forschung, Kunst und Kultur (18,7 Milliarden Euro). Das beschlossene Budget bringe soziale, wirtschaftliche und militärische Sicherheit, meinte ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag. Die Regierung unterstütze die Menschen sowie die Wirtschaft seit drei Jahren (ungefähr Beginn der Corona-Pandemie, Anm.) in allen Krisen.