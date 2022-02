Rückführungen: So will EU Außengrenzschutz stärken

Der Innenminister setzt in der Migrationsfrage den strikten Kurs seines Vorgängers und nunmehrigen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) fort. Wie gegen illegale Migration vorgegangen werden soll, dazu gibt es in der EU unterschiedliche Ansätze. In Summe „sind aber die Gemeinsamkeiten größer als die Gegensätze“, bekräftigte Karner. So sei man sich beispielsweise einig, dass strikter gegen Schlepper vorgegangen werden müsse.