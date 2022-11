Hassbotschaft an Baerbock: Schweizer vor Gericht

Demnächst muss sich ein Schweizer Student vor Gericht verantworten, weil er in einer E-Mail an die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock diese übelst beschimpft und sogar mit Mord gedroht hat. „Jemand sollte dich zerstückeln“, hieß es unter anderem in dem Schreiben des 39-jährigen Mannes mit russischen Wurzeln.