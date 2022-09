Baerbock regt auf: „Egal, was meine Wähler denken“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sieht sich mit einem Shitstorm konfrontiert, weil sie der Ukraine andauernde Unterstützung zugesagt hat - unabhängig von der Meinung ihrer „deutschen Wähler“. Allerdings war ein in sozialen Medien verbreitetes Video der Äußerung geschnitten. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von prorussischer Desinformation, in sozialen Netzwerken gingen die Wogen hoch: #BaerbockRuecktritt war am Donnerstag einer der meistgenutzten Hashtags in Deutschland.