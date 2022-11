Wirbel vor WM: Sicherheitskräfte bedrohen TV-Team

Ein dänisches Fernsehteam ist am Dienstag bei seiner Arbeit in Katar von lokalen Sicherheitskräften bedrängt worden. Die Männer drohten unter anderem an, die Kamera des Teams vom Sender TV2 zu zerstören. Die Organisatoren der Fußball-WM haben sich unterdessen beim Sender sowie dem Team vor Ort entschuldigt.