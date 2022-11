Füllstand der Gasspeicher sprang über 100 Prozent

Nächste Erfolgsmeldung

Noch eine Erfolgsmeldung gab es am Dienstag: In Rekordzeit ist die erste Anlegestelle für flüssiges Erdgas in Deutschland fertiggestellt worden. Diese wurde nun in Wilhelmshaven eröffnet. Niedersachsen Ports, ein Unternehmen im Besitz des deutschen Bundeslandes Niedersachsen, hat einen bestehenden Landungsplatz so umgebaut, dass dort eine schwimmende Speicher- und Regasifizierungsanlage (FSRU) dauerhaft stationiert werden kann.