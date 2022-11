Kärnten: Asylwerber sitzt seit Tagen in Halle fest

Berichte über lange Wartezeiten von Asylwerbern in einem spartanisch eingerichteten Registrierungszentrum in Klagenfurt haben am Dienstag für Aufregung gesorgt. Ein Asylwerber soll bereits seit Tagen in der Halle festsitzen. Die Wartezeit dort beträgt derzeit bis zu drei Tage, teilte dazu ein Sprecher des Innenministeriums mit. Das BMI sieht allerdings die Länder gefordert, insgesamt 5600 Personen in die Grundversorgung zu übernehmen.