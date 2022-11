Bürgermeister Köfer: „Asyl-Angriff auf Spittal“

In der Stadt Spittal überschlagen sich die Ereignisse. Bürgermeister Gerhard Köfer hat kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen, in der es um einen „Asyl-Angriff auf Spittal“ gehen soll. Dem Vernehmen nach hat das Innenministerium die Unterbringung von bis zu 250 Asylwerber aus Afghanistan und Syrien in der ehemaligen Gaborhalle in Spittal angekündigt.