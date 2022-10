In Innerkrems fehlt Infrastruktur für Flüchtlinge

Viele Flüchtlingsquartiere in Kärnten nicht voll besetzt

In Kärnten gebe es genug Quartiere, viele seien nicht voll besetzt: „Von einer Flüchtlingskrise sind wir weit entfernt, wir haben es eher mit einer Unterbringungskrise zu tun.“ Dabei spiele vor allem die Kostenexplosion eine wesentliche Rolle: „Vollversorgungsquartiere erhalten pro Asylwerber in Kärnten 25 Euro am Tag. Davon muss der Betreiber 13 Euro für Verpflegung aufbringen“, so Sandriesser und fügt hinzu: „25 Euro sind generell zu wenig, vor allem jetzt. Viele Betreiber schaffen das nicht mehr.“