Polizisten retteten gekenterten Ruderer aus Donau

Zehn Grad kaltes Wasser

Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Polizeiboot auf Höhe der Autobahnbrücke zu Berg. Die Besatzung nahm den Schiffsfunkspruch entgegen und führte mit dem Polizeiboot in diesen Abschnitt eine Einsatzfahrt durch. Die Polizisten nahmen eine männliche Person wahr, welche sich an ein gekentertes Ruderboot klammerte, immer wieder in das ca. zehn Grad kalte Wasser abrutschte und offensichtlich um Hilfe winkte. Das Ruderboot mit der sich daran klammernden Person trieb zu Tal und das Polizeiboot fuhr zu dem in Not befindlichen Ruderer.