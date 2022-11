Kein Wasser für Teilnehmer bei UNO-Klimakonferenz

Wasser ist in der Wüstenlandschaft der Sinai-Halbinsel knapp. Auch in anderen Landesteilen Ägyptens nimmt das Problem durch den Klimawandel zu. Dass aber auch bei der UNO-Klimakonferenz in Scharm El-Scheich in den ersten Tagen Wasser fehlt, damit war wohl nicht zu rechnen. Bereits am Montagabend bekamen tausende Konferenzteilnehmer aus aller Welt schon an vielen der herumstehenden Wasserspender keinen Nachschub mehr.