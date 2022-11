Drei 13-jährige Jugendliche raubten ein Taxi

Stark beschädigt

Zwischenzeitlich wurde gegen 8.15 Uhr das geraubte Taxi stark beschädigt in einem Feld in Hohenzell (Bezirk Ried/I.) gefunden. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Flüchtigen in einem weiteren Taxi (nicht geraubt) in Richtung Wels festgestellt werden. Dieses Taxi wurde schließlich in Wels gestoppt, das Trio konnte festgenommen und einvernommen werden. Die drei jungen Verdächtigen wurden in den Neuromed Campus Linz eingeliefert.