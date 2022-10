Fall Leonie: Zweitangeklagter ändert seine Aussage

Auch die anderen zwei Angeklagten wollen an der Überdosis keine Schuld gehabt haben. Sie hätten aber alle einvernehmlichen Sex mit dem Mädchen gehabt. Danach könnten sich die drei an wenig bis nichts mehr erinnern. Sie gaben unabhängig voneinander an, dass sie geschlafen hätten. Erst nach dem Aufwachen sei ihnen der schlechte Zustand von Leonie bewusst geworden.