16-Jähriger fackelte Polizeiauto mit Benzin ab

Weitere Ermittlungen der Kriminalisten des Linzer Stadtpolizeikommandos zu den genauen Hintergründen sind noch erforderlich. Die drei Jugendlichen sind Teil einer Gruppe, die in den letzten Wochen immer wieder Polizeieinsätze im Linzer Süden provoziert hatte. Diese Gruppe rühmt sich für ihr Verhalten auch mit dem Posten von Videos ihrer Taten in den sozialen Netzwerken. Auch in diesem Fall wurden entsprechende Videos gepostet.