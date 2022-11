13-jährige Taxi-Räuber sind brutale Gewalttäter

Lustig auf Köpfe zu treten

Beide Burschen (ein Rumäne aus Linz und ein Österreicher aus Ried im Traunkreis) hatten schon in der Vergangenheit die Polizei massiv beschäftigt. Am 16. Oktober sollen sie um 4.30 Uhr früh in der Linzer Goethestraße einem 48-Jährigen unter massivster Gewaltanwendung die Wertsachen geraubt sowie um 6 Uhr am Linzer Bahnhof einen 20-Jährigen misshandelt und beraubt haben. Beide Opfer wurden verletzt, die Taten von ihnen am Handy mitgefilmt. Was den Opfern passiert, sei ihnen egal, erklärten sie später der Polizei. Und der Rumäne meinte sogar, dass es einfach lustig sei, auf den Kopf anderer Menschen zu treten.