EU mit neuen Sanktionen gegen iranisches Regime

Seit Wochen protestieren Tausende Iranerinnen und Iraner gegen das herrschende Regime in Teheran. Aufgrund schwerer Menschenrechtsverletzungen verschärft nun aber auch die EU ihre Gangart gegen den Iran. Die EU-Außenminister beschlossen am Montag bei einem Treffen in Brüssel einstimmig Strafmaßnahmen gegen verantwortliche Personen und Organisationen, wie mehrere Diplomaten bestätigten.