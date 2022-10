„Wenn ich das Haus verlasse, habe ich eine Fifty-fifty-Chance, dass ich lebend zurückkomme“, schildert Mahsa Abdolzadeh die Erzählung einer Freundin, die in Teheran lebt. Abdolzadeh ist gebürtige Iranerin, mittlerweile wohnt sie in Österreich und ist Bezirksrätin bei den Grünen in Wien-Döbling. Sie steht immer noch mit Freunden und Familie in ihrer Heimat in Kontakt.