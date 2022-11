Lugner: Liebe Worte an „wunderschöne“ Bahati Venus

Lugner mit charmanter Entschuldigung an „wunderschöne“ Bahati

Die Antwort von Richard Lugner folgte umgehend: Per Whatsapp bat der Baumeister um Verzeihung für den Witz, den er in Marrakesch auf Kosten von Bahati gemacht hatte. Und die Nachricht an seinen „Kolibri“ hätte nicht charmanter ausfallen können!