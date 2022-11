„Kolibri“ Bahati Venus zeigt sich „oben ohne“

Manchmal vergeht selbst jenen „Tierchen“ fast das Lachen, die schon seit vielen Jahren an den Schmäh von Richard Lugner gewöhnt sind. So passiert in der letzten Folge von „Lugner im Orient“, als sich Bahati Venus beinahe an ihrem Frühstücks-Prosecco verschluckt hätte, weil der Baumeister einen frechen Scherz über ihr Aussehen gemacht hatte.