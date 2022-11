„Wir alle spüren, wie nun unser Sieg naht“

„Die Kämpfe in der Region Donezk sind genauso intensiv wie in den vergangenen Tagen“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Am Vortag hatte er die dortige Lage als „Hölle“ bezeichnet. Russlands Verteidigungsministerium berichtete am Sonntag über einen kleineren Erfolg in Donezk. Russische Soldaten hätten den Ort Majorsk bei der Stadt Horliwka erobert.