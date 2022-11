„Die reine Hölle“: Russland rückt nun im Osten vor

Bereits Bahntickets im Vorverkauf in noch besetzte Städte erhältlich

Die ukrainische Bahn bietet unterdessen aufgrund der Erfolge in Cherson im Vorverkauf Tickets für Fahren in von Russland besetzte Städte an. Nachdem die Orte befreit sein, wie dies erwartet wird, könnte man diese Fahrkarten nutzen, so der Betreiber auf Telegram. Die Zugverbindungen sind von Kiew ins bereits zurückeroberte Mariupol sowie nach Donezk, Luhansk und Simferopol auf der Krim geplant. Die Tickets werden ab 26,50 Euro angeboten. Damit wird ein Zeichen des Vertrauens in die ukrainischen Truppen gesetzt, dass diese die Städte rasch aus der Besatzung befreien.