Erster Schritt aus Demokratiekrise

Die älteste Demokratie der Welt durchläuft eine Krise, die mit der Trump-Präsidentschaft begann und deren trauriger Höhepunkt der Kapitol-Sturm von Trump-Anhängern am 6. Jänner 2021 mit fünf Todesopfern war. Joe Bidens eher schwache Präsidentschaft und Trumps starker Einfluss auf die republikanischen Kandidaten ließen im Vorfeld der Kongresswahlen befürchten, dass sich die Krise verschlimmern würde. Trumps Kandidaten fehlte es an Qualität, aber sie würden in seinem Sinne Politik betreiben. Man ging von einem wahren Kantersieg der Republikaner raus.