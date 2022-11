„Kolibris“ als Schutzengel für Kids

Es ist eine alarmierende Zahl: Jedes sechste Kind in Österreich wächst mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf. Und wenn Mama oder Papa leiden, dann leiden darunter auch die Kinder, da diese sich nicht selten die Schuld an der Misere geben. „Das familiäre Zusammenleben wird in solchen Konstellationen zu einer enormen Herausforderung und birgt ein erhöhtes Risikopotenzial für einen ungünstigen Entwicklungsverlauf der Kinder und Jugendlichen“, verweist Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) auf entsprechende Studienergebnisse.