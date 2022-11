Mörder in Bayern wurde tot auf Parkbank gefunden

In der Kleinstadt Weilheim in Oberbayern hat die Polizei am Freitag eine schreckliche Entdeckung machen müssen: Vier Menschen im Alter von 47 bis 60 Jahren wurden tot aufgefunden. Es soll sich dabei um ein brutales Gewaltverbrechen handeln - die vier Verstorbenen waren miteinander verwandt bzw. befreundet. Bei einem der Toten soll es sich um den mutmaßlichen Täter handeln. Zwei der Opfer seien mit „massiven Verletzungen“ aufgefunden worden, so die Ermittler