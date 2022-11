NFL und Washington Commanders droht großer Ärger

Mangel an Respekt

Die NFL hatte im vergangenen Jahr eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar gegen die Washington Commanders verhängt, nachdem eine unabhängige Überprüfung ergeben hatte, dass es im Verein „einen allgemeinen Mangel an Respekt“ gegenüber Frauen gegeben habe. Ein vollständiger Bericht über die Untersuchung wurde jedoch nie veröffentlicht. Der Generalstaatsanwalt will nun Snyder, Goodell und andere eidesstattlich aussagen lassen. Er erklärte, den Angeklagten könnten Strafen in Millionenhöhe drohen.