Tom Brady schreibt vor Bayern-Reise NFL-Geschichte

In der aktuellen Saisonbilanz sind die Buccaneers freilich noch immer negativ, fünf Niederlagen stehen nunmehr vier Siegen gegenüber. Sie führen damit aber ihre Division, die NFC South, an. Weiter geht es für Brady und Co. am nächsten Sonntag mit dem sehnsüchtig erwarteten Gastspiel in der NFL in Deutschland: In der Allianz Arena in München sind die Seattle Seahawks der Gegner.