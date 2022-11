Baltimore Ravens werden Favoritenrolle gerecht

In New Orleans führten unterdessen Jackson mit einem Touchdown-Pass sowie Kenyan Drake mit zwei Touchdown-Läufen die Ravens zum Sieg gegen die Saints. New Orleans steht nun bei sechs Niederlagen und verpasste eine Gelegenheit, um in der schwachen NFC South im Kampf um die Play-off-Plätze zu punkten. Bei einem Sieg hätte das Team mit den Atlanta Falcons und den Tampa Bay Buccaneers gleichgezogen. Die NFC South ist die einzige Division der NFL, in der momentan keine Mannschaft eine positive Bilanz aufweist.