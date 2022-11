Für die grüne Stahlzukunft wird „im Dreck gewühlt“

Seit 2016 tüftelt Primetals schon an jenem Verfahren, das von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Umweltförderung Kommunalkredit Public Consulting (KPC) und dem metallurgischen Kompetenzzentrum K1-MET unterstützt wird. Außerdem packt der Lehrstuhl für Eisen- und Stahlmetallurgie an der Montan-Uni Leoben wesentlich mit an.